Белый дом: отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль

Отсутствие диалога по ядерным вооружениям между Китаем и Соединёнными Штатами играет дестабилизирующую роль.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что Москва и Вашингтон поддерживали диалог по теме ядерного оружия даже в самые сложные периоды холодной войны.

«У нас этого нет с Китаем. И это, по своему существу, играет дестабилизирующую роль. Нам нужно сгенерировать это посредством интенсивного диалога между Соединёнными Штатами и Китаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в продолжении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).