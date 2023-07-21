Белый дом: отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что Москва и Вашингтон поддерживали диалог по теме ядерного оружия даже в самые сложные периоды холодной войны.
«У нас этого нет с Китаем. И это, по своему существу, играет дестабилизирующую роль. Нам нужно сгенерировать это посредством интенсивного диалога между Соединёнными Штатами и Китаем», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в продолжении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).