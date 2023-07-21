Дженкинс: Вашингтон заинтересован в продолжении выполнения оставшейся части ДСНВ

Соединённые Штаты заинтересованы в продолжении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Есть ряд вещей в части уведомлений по этому договору, которые они не делали, мы в ответ предприняли аналогичные меры. Но мы всё ещё заинтересованы в ДСНВ, мы считаем, что он отвечает нашим интересам и интересам России», — цитирует её ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью газете «Известия», что переговоры по поиску альтернативы ДСНВ на сегодняшний день не ведутся.