Ульянов: никакие переговоры по поиску альтернативы ДСНВ сейчас не ведутся
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью газете «Известия», что переговоры по поиску альтернативы ДСНВ на сегодняшний день не ведутся.
«На сегодняшний день никаких переговоров нет», — сказал постпред.
По его словам, этому не благоприятствует обстановка.
Ранее Ульянов заявил, что Запад способствовал ухудшению продовольственной безопасности в мире.
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