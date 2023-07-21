Ульянов: никакие переговоры по поиску альтернативы ДСНВ сейчас не ведутся

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью газете «Известия», что переговоры по поиску альтернативы ДСНВ на сегодняшний день не ведутся.

«На сегодняшний день никаких переговоров нет», — сказал постпред. По его словам, этому не благоприятствует обстановка. Ранее Ульянов заявил, что Запад способствовал ухудшению продовольственной безопасности в мире.