Генсек ООН: над миром вновь нависла тень ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

Такое заявление, как сообщает ТАСС, он сделал по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь», — сказал генсек.

По его словам, сегодня в мире нарастают недоверие и разрозненность.

По данным агентства, в своём обращении Гутерреш призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия.

Ранее КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ядерного оружия США.

Также в Белом доме заявили, что отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль.