Генсек ООН: над миром вновь нависла тень ядерной войны
Такое заявление, как сообщает ТАСС, он сделал по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.
«Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь», — сказал генсек.
По его словам, сегодня в мире нарастают недоверие и разрозненность.
По данным агентства, в своём обращении Гутерреш призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия.
Ранее КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ядерного оружия США.
Также в Белом доме заявили, что отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль.