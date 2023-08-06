Узнать больше

Генсек ООН: над миром вновь нависла тень ядерной войны

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

Такое заявление, как сообщает ТАСС, он сделал по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь», — сказал генсек.

По его словам, сегодня в мире нарастают недоверие и разрозненность. 

По данным агентства, в своём обращении Гутерреш призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия. 

Ранее КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ядерного оружия США.

Также в Белом доме заявили, что отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить