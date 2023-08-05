ЦТАК: КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ядерного оружия США

Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Кроме того, в КНДР заявили о необходимости незамедлительно принять практические меры «по обеспечению глобального мира».

«США... должны немедленно прекратить преступные действия по систематическому нарушению и разрушению международной системы разоружения», — подчеркнули в агентстве.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что, запутав Европу, США намерены разрушить мир в Азии.