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ЦТАК: КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ядерного оружия США

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Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Кроме того, в КНДР заявили о необходимости незамедлительно принять практические меры «по обеспечению глобального мира».

«США... должны немедленно прекратить преступные действия по систематическому нарушению и разрушению международной системы разоружения», — подчеркнули в агентстве.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что, запутав Европу, США намерены разрушить мир в Азии.

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