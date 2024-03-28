Путин: НАТО — Североатлантический блок, но он лезет в Азию и Латинскую Америку
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время беседы с военными лётчиками.
«НАТО — Североатлантический блок. Североатлантический. А куда сейчас залезает? Залезает в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, в другие регионы мира, в Латинскую Америку уже», — подчеркнул глава государства.
При этом он отметил, что продвижение НАТО на эти территории происходит «под различными предлогами» и «под различными соусами».
Ранее Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.
Также он заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.