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Путин: НАТО — Североатлантический блок, но он лезет в Азию и Латинскую Америку

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НАТО, являясь Североатлантическим альянсом, залезает и на Ближний Восток, и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в Латинскую Америку.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время беседы с военными лётчиками.

«НАТО — Североатлантический блок. Североатлантический. А куда сейчас залезает? Залезает в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, в другие регионы мира, в Латинскую Америку уже», — подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что продвижение НАТО на эти территории происходит «под различными предлогами» и «под различными соусами».

Ранее Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО. 

Также он заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.

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