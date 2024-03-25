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Сын Младича Дарко: целью НАТО была не Югославия, а расширение в сторону России

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Настоящей целью вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах в 1990-е годы была не Югославия, а расширение блока на восток, к границам России.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил Дарко Младич — сын и помощник знаменитого командующего боснийскими сербами генерала Ратко Младича.

«Россия была главной целью расширения все эти годы. Мы были в начале процесса», — сказал он.

По словам Младича-младшего, то, что началось в Югославии в 1991 году, сейчас завершается на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внутренний конфликт, приведший к событиям 1999 года в Югославии, подогревался и изнутри, и извне.

Также он назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии.

Кроме того, МИД России заявил, что вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт.

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