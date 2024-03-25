Путин: внутренний конфликт в Югославии подогревался как изнутри, так и извне

Внутренний конфликт, приведший к событиям 1999 года в Югославии, подогревался и изнутри, и извне, заявил президент России Владимир Путин.

Такое заявление российский лидер сделал в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым при подготовке документального фильма «Белград», который вышел на телеканале «Россия-1».

«Я сейчас не буду давать оценок — так, кто там в чём виноват, кто какие цели преследовал, ну, конечно, это подогревалось и изнутри, и извне», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии.

Также МИД России заявил, что вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт.

Кроме того, в посольстве России в Вашингтоне отметили, что США тщетно пытаются заставить мир забыть о бомбардировках Югославии.