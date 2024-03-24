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Посольство: США тщетно пытаются заставить мир забыть о бомбардировках Югославии

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США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть, что Югославия подверглась бомбардировкам НАТО «по приказу Белого дома».

Данное заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне в связи с 25-летием начала военных действий НАТО в Югославии.

В диппредставительстве отметили, что сегодня в Вашингтоне «цинично призывают Белград поскорее перевернуть страницу и присоединиться к альянсу, который в своё время принёс процветающей стране разрушения, смерть и боль».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совбеза ООН подвергло бомбардировкам Белград и другие города Югославии.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировки Югославии, проведённые НАТО в 1999 году, были вообще недопустимыми.

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