Володин: США делают всё, чтобы люди забыли, как НАТО подвергло атаке Белград
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«С 1999 года Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергло варварским бомбардировкам мирный Белград и другие города Югославии», — написал он в Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель разрушили страну, но никто из руководителей США и стран НАТО, включая президента США Джо Байдена, так и не понёс наказание.
По его словам, мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет.