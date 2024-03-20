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Володин: США делают всё, чтобы люди забыли, как НАТО подвергло атаке Белград

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совбеза ООН подвергло бомбардировкам Белград и другие города Югославии.
Володин: США делают всё, чтобы люди забыли, как НАТО подвергло атаке Белград
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России

«С 1999 года Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергло варварским бомбардировкам мирный Белград и другие города Югославии», — написал он в Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель разрушили страну, но никто из руководителей США и стран НАТО, включая президента США Джо Байдена, так и не понёс наказание.

По его словам, мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет.

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