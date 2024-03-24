МИД: вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что вопрос об ответственности Североатлантического альянса за причинённый в результате бомбардировок Югославии ущерб к настоящему моменту остаётся открытым.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остаётся открытым», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что никто из представителей альянса до сих пор не понёс никакого наказания за эти бомбардировки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совбеза ООН подвергло бомбардировкам Белград и другие города Югославии.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировки Югославии, проведённые НАТО в 1999 году, были вообще недопустимыми.