RT в Telegram
Подпишись

МИД: вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что вопрос об ответственности Североатлантического альянса за причинённый в результате бомбардировок Югославии ущерб к настоящему моменту остаётся открытым.
МИД: вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт
  • AP

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. 

«Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остаётся открытым», — говорится в заявлении. 

В МИД добавили, что никто из представителей альянса до сих пор не понёс никакого наказания за эти бомбардировки. 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совбеза ООН подвергло бомбардировкам Белград и другие города Югославии.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировки Югославии, проведённые НАТО в 1999 году, были вообще недопустимыми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить