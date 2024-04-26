Корнеев жёстко раскритиковал игроков «Пари НН» в эфире «Матч ТВ»

Экс-тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев жёстко высказался об отдельных футболистах «Пари НН» после поражения в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«У них, по сути, нет ни одного игрока, на кого там можно сыграть впереди. Кутателадзе на 11-й минуте уже был мёртвый просто. Посмотрите на него — я не знаю, что делает этот парень. Это что, вообще, за усиление? В центре поля игрок Майга сломался», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. «Пари Нижний Новгород» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвёртую строчку.

Хавбек Мамаду Майга получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3) и выбыл до конца сезона.

Ранее вице‑президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб готов принять участие в расследовании отравления игроков «Сочи» перед матчем 21‑го тура чемпионата России.