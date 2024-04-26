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Медведева опровергла информацию о смерти дедушки Валиевой и извинилась

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Двукратная вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева опровергла информацию о смерти дедушки Камилы Валиевой и извинилась перед фигуристкой и её семьёй.
Медведева опровергла информацию о смерти дедушки Валиевой и извинилась
  • РИА Новости

«Хочу извиниться за дезинформацию. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съёмке, жив и здоров. Прошу прощения ещё раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и её семьи», — написала Медведева в Telegram-канале.

26 апреля в интервью Алексею Ягудину на YouTube-канале «Каток» спортсменка рассказала, что дедушка Валиевой скончался вскоре после Олимпиады.

По информации из мотивировочной части дела, сторона Валиевой настаивала в суде на том, что препарат мог попасть в её организм после приготовления дедушкой клубничного десерта. Фигуристка подчеркнула, что в марте 2022 года он был госпитализирован из-за плохого самочувствия, а после Олимпиады в Пекине больше не готовил для неё никакой еды.

Ранее Валиева призналась в желании попробовать себя в разных сферах деятельности.

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