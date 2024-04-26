Медведева сообщила, что дедушка Валиевой скончался после Олимпиады

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о дедушке Камилы Валиевой.

«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады. Он ушёл из жизни», — заявила Медведева в интервью Алексею Ягудину на YouTube-канале «Каток».

По информации из мотивировочной части дела, сторона Валиевой настаивала в суде на том, что препарат мог попасть в её организм после приготовления дедушкой клубничного десерта. Фигуристка подчеркнула, что в марте 2022 года он был госпитализирован из-за плохого самочувствия, а после Олимпиады в Пекине больше не готовил для неё никакой еды.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 18-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что закон о наказании за допинг в России не работает в полном объёме.