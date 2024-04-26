«Движение Первых» запустило проект «Первые в медиа»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Наша основная задача, над которой мы работаем большой командой, — дать возможность ребятам самим формировать информационное поле качественным и интересным контентом. В 2023 году успешно стартовал и развивается проект «Медиапритяжение», направленный на развитие юных журналистов, блогеров, продюсеров. «Первые в медиа» — это новый этап в развитии нашего проекта», — сказала Самсонова.
Проект пройдёт с мая по ноябрь 2024 года.
В нём примут участие более 5 тыс. российских детей в возрасте 14 — 18 лет.
Они познакомятся с деятельностью редакций ведущих СМИ, посетят лекции и мастер-классы, а также применят полученные знания при разработке и производстве видеопрограммы на базе мультимедийной редакции «Вечерней Москвы».
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