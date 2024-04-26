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«Движение Первых» запустило проект «Первые в медиа»

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Проект «Первые в медиа» открылся часовым телемостом с восемью регионами России, заявила заместитель председателя правления по проектной деятельности «Движения Первых» Екатерина Самсонова.
«Движение Первых» запустило проект «Первые в медиа»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Наша основная задача, над которой мы работаем большой командой, — дать возможность ребятам самим формировать информационное поле качественным и интересным контентом. В 2023 году успешно стартовал и развивается проект «Медиапритяжение», направленный на развитие юных журналистов, блогеров, продюсеров. «Первые в медиа» — это новый этап в развитии нашего проекта», — сказала Самсонова.

Проект пройдёт с мая по ноябрь 2024 года.

В нём примут участие более 5 тыс. российских детей в возрасте 14 — 18 лет.

Они познакомятся с деятельностью редакций ведущих СМИ, посетят лекции и мастер-классы, а также применят полученные знания при разработке и производстве видеопрограммы на базе мультимедийной редакции «Вечерней Москвы».

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