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В ЯНАО рассказали о лауреатах конкурса молодёжных инициатив на гранты губернатора

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В Ямало-Ненецком автономном округе девять проектов стали победителями первой волны конкурса молодёжных инициатив на гранты губернатора в рамках проектного офиса «Ямальские молодёжные инициативы».
В ЯНАО рассказали о лауреатах конкурса молодёжных инициатив на гранты губернатора
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Они разделили общую сумму грантового фонда в размере 706 тыс. рублей на реализацию своих идей в 13 номинациях — от туризма и семейных ценностей до волонтёрства и молодёжных медиа», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные инновационные проекты получили гранты на 469 млн рублей в 2023 году.

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