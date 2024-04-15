В ЯНАО рассказали о лауреатах конкурса молодёжных инициатив на гранты губернатора
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Они разделили общую сумму грантового фонда в размере 706 тыс. рублей на реализацию своих идей в 13 номинациях — от туризма и семейных ценностей до волонтёрства и молодёжных медиа», — отмечается в сообщении.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные инновационные проекты получили гранты на 469 млн рублей в 2023 году.