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В ВШЭ предложили пути выхода из «лабиринта санкций» с учётом опыта Ирана и КНР

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Россия может воспользоваться китайским и иранским опытом противодействия санкциям, хотя и с оговорками, считают эксперты ВШЭ, мнение которых опубликовал РБК.
В ВШЭ предложили пути выхода из «лабиринта санкций» с учётом опыта Ирана и КНР
  • РИА Новости

Свои оценки ситуации изложили сотрудники Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ в докладе «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» под редакцией Юрия Симачёва.

Так, среди путей выхода из «ловушек санкций» они выделяют создание условий для новых иностранных инвестиций и диверсификацию внешней торговли. Сейчас в научной среде нет однозначного мнения о том, как измерять эффективность санкций, признают эксперты.

У Ирана, например, есть уже 40-летний опыт противодействия санкциям, и России важно учитывать его. Важным результатом шагов Ирана стала диверсификация экономики: она проявилась в сокращении объёмов экспорта сырья и наращивании продуктов их переработки. В том числе страна развивала параллельный импорт промышленного оборудования и государственное стимулирование неэнергетического экспорта.

Китайские власти, в свою очередь, полностью или частично открыли для иностранного капитала ранее закрытые отрасли, допустили инвесторов к акционированию госпредприятий и снизили налоговую нагрузку на иностранные и совместные предприятия, а также создали особые экономические зоны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

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