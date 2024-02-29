Путин заявил, что экономика России становится более сложной

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

«Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста (экономики. — RT) уверенно превышает 90%, то есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит — гораздо более устойчивой. Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательской способности и пятая — в мире», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках Дня предпринимательства на площадке международной выставки-форума «Россия» заявил, что несырьевой и неэнергетический экспорт должен стать одним из драйверов роста российской экономики.

RT ведёт трансляцию послания.