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Путин заявил, что экономика России становится более сложной

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.
Путин заявил, что экономика России становится более сложной
  • AP
  • © Alexander NEMENOV

«Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста (экономики. — RT) уверенно превышает 90%, то есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит — гораздо более устойчивой. Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательской способности и пятая — в мире», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках Дня предпринимательства на площадке международной выставки-форума «Россия» заявил, что несырьевой и неэнергетический экспорт должен стать одним из драйверов роста российской экономики.

RT ведёт трансляцию послания.

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