Белоусов: несырьевой экспорт должен стать одним из драйверов роста экономики

Вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках Дня предпринимательства на площадке международной выставки-форума «Россия» заявил, что несырьевой и неэнергетический экспорт должен стать одним из драйверов роста российской экономики.

«У нас несырьевой и неэнергетический экспорт должен стать, это условие нашего экономического роста, одним из драйверов нашей экономики», — цитирует его ТАСС.

По его словам, рост, заложенный в прогнозе властей России, на втором этапе, после 2027 года, больше 4% в год при росте ВВП 2,6—3%.

«То есть в полтора с лишним раза быстрее, чем ВВП в целом», — подчеркнул он.

В октябре 2023 года заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы вырос на 40%.