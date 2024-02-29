«Столкнулись с твёрдой позицией и решимостью нашего народа»: Путин — о безрезультатных попытках Запада ослабить Россию

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Обращение посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики. RT ведёт текстовую трансляцию.