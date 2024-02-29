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«Столкнулись с твёрдой позицией и решимостью нашего народа»: Путин — о безрезультатных попытках Запада ослабить Россию

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RT
Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Обращение посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики. RT ведёт текстовую трансляцию.

Автообновление

  • 29 февраля 2024

    Путин обратил внимание на то, что с 2020 года величина минимальной оплаты труда увеличилась в полтора раза. Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет ещё почти вдвое — до 35 тыс. рублей.

  • Президент также объявил о запуске национального проекта «Кадры». Глава государства отметил, что нехватка кадров представляет риски для российской экономики.

  • Об экономике. Президент отметил, что по росту экономики Россия опередила не только ведущие страны ЕС, но и все государства «Большой семёрки».

    «Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запрос прочности, который был сделан за последние десятилетия», — отметил Путин. Он уточнил, что экономика становится более сложной, технологичной и гораздо более устойчивой.

  • Путин предложил по выбору самого ученика пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы.

  • Президент также высказался об увеличении оплаты труда в школах.

    В населённых пунктах, где проживают не менее 100 тыс. человек, с 1 марта 2024 года вдвое увеличат выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах. Кроме того, с 1 сентября президент предложил ввести федеральную выплату в размере 5 тыс. рублей в месяц для всех советников директоров школ и колледжей.

  • Путин также заявил, что в России выросло число людей, занимающихся спортом. В этой связи со следующего года будет введён налоговый вычет для тех, кто успешно сдаёт нормативы ГТО и ежегодно проходит диспансеризацию.

  • К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет, сказал президент.

  • Глава государства также предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года.

  • Путин отметил, что нужно сделать особый акцент на снижении бедности для многодетных семей. Президент также объявил о запуске нового национального проекта «Семья».

  • Путин заявил, что по итогам прошлого года количество людей за чертой бедности составило 13,5 млн человек.

    «Конечно, и этого много. Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания», — отметил президент.

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