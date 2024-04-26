Шойгу заявил, что у России нет никаких интересов нападать на страны НАТО
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран ШОС.
Министр напомнил, что Россия никогда не угрожала странам НАТО.
«У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока», — подчеркнул Шойгу.
Он добавил, что Россия в настоящий момент защищает своих людей на исторических территориях.
Ранее глава военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о вероятности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.