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Шойгу заявил, что у России нет никаких интересов нападать на страны НАТО

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на страны Североатлантического альянса.
Шойгу заявил, что у России нет никаких интересов нападать на страны НАТО
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран ШОС.

Министр напомнил, что Россия никогда не угрожала странам НАТО.

«У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что Россия в настоящий момент защищает своих людей на исторических территориях.

Ранее глава военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о вероятности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.

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