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Авербух: по правилам ISU все выступающие с Валиевой попадают в зону отстранения

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Хореограф Илья Авербух объяснил, почему российская фигуристка Камила Валиева сейчас не участвует в шоу.
Авербух: по правилам ISU все выступающие с Валиевой попадают в зону отстранения
  • РИА Новости

«По правилам ISU не только Камила, а ещё все ребята, выступающие с ней в одном шоу, попадают в зону дисквалификации. Потому что они заочно тоже как бы поддерживают эту ситуацию. Не надо её подставлять», — заявил Авербух в интервью Алексею Ягудину на YouTube-канале «Каток».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 18-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее двукратная вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева опровергла информацию о смерти дедушки Валиевой и извинилась перед фигуристкой и её семьёй.

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