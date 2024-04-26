Корнеев извинился за свои слова о футболистах «Пари НН»

Экс-футболист сборной России, а ныне спортивный функционер и эксперт телеканала «Матч ТВ» Игорь Корнеев обратился к зрителям телеканала.

«Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает здесь, создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно», — заявил Корнеев «Матч ТВ».

Специалист жёстко высказался об отдельных футболистах «Пари НН» после поражения в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

Встреча завершилась со счётом 3:2. «Пари Нижний Новгород» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.