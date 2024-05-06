Германия отзывает посла в России для консультаций

Германия отзывает для консультаций своего посла в Москве Александра Ламбсдорффа.

Об этом, как пишет ТАСС, заявила представитель МИД ФРГ.

«Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернётся в Москву», — добавила представитель внешнеполитического ведомства Германии.

Как уточняется, отзыв посла связан с обвинениями в адрес России в якобы совершённой кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Госдепа о том, что российские спецслужбы могут быть причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой.