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Антонов назвал заявления о причастности России к кибератакам в Европе пропагандой

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Утверждения госдепа США о том, что российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, подобная активность Вашингтона будет только усиливаться в преддверии выборов президента Соединённых Штатов в ноябре.

Ранее МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемой кибератаки.

Также Евросоюз пообещал принять меры против России из-за атак хакеров APT28 на Германию.

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