Антонов назвал заявления о причастности России к кибератакам в Европе пропагандой
С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
«Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, подобная активность Вашингтона будет только усиливаться в преддверии выборов президента Соединённых Штатов в ноябре.
Ранее МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемой кибератаки.
Также Евросоюз пообещал принять меры против России из-за атак хакеров APT28 на Германию.