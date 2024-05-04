Антонов назвал заявления о причастности России к кибератакам в Европе пропагандой

Утверждения госдепа США о том, что российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, подобная активность Вашингтона будет только усиливаться в преддверии выборов президента Соединённых Штатов в ноябре.

Ранее МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемой кибератаки.

Также Евросоюз пообещал принять меры против России из-за атак хакеров APT28 на Германию.