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Аналитик Тумин спрогнозировал курс доллара в диапазоне 94—95 рублей в мае

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Полина Полетаева
Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин в беседе с RT рассказал, что на курс рубля сейчас влияют проинфляционные факторы.
Аналитик Тумин спрогнозировал курс доллара в диапазоне 94—95 рублей в мае
  • РИА Новости

«Отчасти положительным фактором являются сверхдоходы от экспорта нефти и газа. А высокий уровень импорта при ограниченном экспорте и переориентации на внутренний спрос будут усиливать перегрев экономики. Добавим сюда возросшую инвестиционную активность, которая обязательно начнёт разгонять инфляцию. Конечно, ключевая ставка ЦБ России будет отчасти нивелировать этот эффект — но вместе с тем, пусть и опосредованно, она будет «вымывать» валюту со внутреннего рынка», — рассказал Тумин.

Он добавил, что на данный момент за доллар дают 92,28 рубля, за евро — 99,03 рубля и 13 рублей за юань.

«Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать ослабление нашей нацвалюты... На мой взгляд, в мае мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 94—95 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и порядка 13,5 рубля за юань», — заключил аналитик.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал курс доллара в диапазоне 96—97 рублей.

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