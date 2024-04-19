Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара в диапазоне 96—97 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT дали прогноз курса доллара на следующей неделе.

По словам Антонова, на минувшей неделе российский рубль «продолжил сдавать позиции доллару США из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке».

«Геополитические факторы оказывали влияние на динамику нефтяных котировок, а нефть, в свою очередь, оказывала влияние на локальный валютный рынок... Несмотря на благоприятные фундаментальные факторы от жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ России и приближающегося налогового периода, таргетом остаётся диапазон 96—97 рублей с промежуточной остановкой на 95,3 рубля», — считает аналитик.

Шнейдерман, в свою очередь, отметил, что через неделю Банк России «скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых».

«Рубль будут поддерживать высокие цены на нефть и активная фаза налогового периода. Вероятный диапазон доллара составит 92—95 рублей», — высказался он.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал динамику доллара и евро на следующей неделе.