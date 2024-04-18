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Аналитик Буйволов спрогнозировал доллар по 93—95 рублей на следующей неделе

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Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал динамику доллара и евро на следующей неделе.
Аналитик Буйволов спрогнозировал доллар по 93—95 рублей на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

Рубль может найти локальную опору в виде налогового периода, пик которого из-за праздников пройдёт 2 мая, объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Согласно оценке аналитика, курс доллара составит 93—95 рублей, а евро будет стоить 99—101 рубль.

«Вряд ли эффект от фискального периода будет выраженным, так как общая конъюнктура для рубля остаётся сложной — индекс доллара DXY устойчиво держится на максимумах года, а валютные интервенции ЦБ с 5 апреля сократились до символических уровней, остаются высокими бюджетные расходы», — пояснил Буйволов.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода выразил мнение, что курс доллара может вырасти до 97 рублей в мае.

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