Экономист Лобода допустил рост доллара до 97 рублей в мае
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«В мае можно ожидать дальнейшего ослабления рубля до 95—97 рублей за доллар», — поделился эксперт в интервью URA.RU.
По его словам, доллар вырос в цене на фоне предстоящей отмены требований об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, а также из-за высоких темпов инфляции в США, что, в свою очередь, ведёт к тому, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки, добавил Лобода.
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.