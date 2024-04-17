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Экономист Лобода допустил рост доллара до 97 рублей в мае

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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода выразил мнение, что курс доллара может вырасти до 97 рублей в мае.
Экономист Лобода допустил рост доллара до 97 рублей в мае
  • Gettyimages.ru
  • © Max Zolotukhin

«В мае можно ожидать дальнейшего ослабления рубля до 95—97 рублей за доллар», — поделился эксперт в интервью URA.RU.

По его словам, доллар вырос в цене на фоне предстоящей отмены требований об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, а также из-за высоких темпов инфляции в США, что, в свою очередь, ведёт к тому, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки, добавил Лобода.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.

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