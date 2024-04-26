Володин предложил определить министерство, ответственное за семейную политику

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением определить министерство, которое будет нести ответственность за реализацию в России демографической политики и вопросов поддержки семей.

Об этом парламентарий сказал в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Володин подчеркнул, что вопрос демографии в настоящий момент для России является судьбоносным.

«Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России есть все предпосылки для наступления в стране «демографической весны».