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Володин предложил определить министерство, ответственное за семейную политику

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением определить министерство, которое будет нести ответственность за реализацию в России демографической политики и вопросов поддержки семей.
Володин предложил определить министерство, ответственное за семейную политику
  • РИА Новости

Об этом парламентарий сказал в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Володин подчеркнул, что вопрос демографии в настоящий момент для России является судьбоносным. 

«Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России есть все предпосылки для наступления в стране «демографической весны».

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