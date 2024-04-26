Синоптик Шепоренко оценила возможность дождя с песком на Урале
- РИА Новости
«Потоки с южного побережья Средиземного моря и Турции теоретически к нам могут дойти, но я думаю, что большая часть их осядет на европейской части. Мощных потоков над Уралом я не вижу, поэтому маловероятно, чтобы до нас дошёл так называемый «ржавый дождь», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.
Как отметила специалист, в ближайшие дни в регионе ожидаются небольшие осадки в виде обычного дождя.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об африканской пыли в ряде регионов России.