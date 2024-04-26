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В Госдуму внесли проект о праве судебных приставов применять оружие

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В Государственную думу России внесли законопроект, предполагающий наделение всех сотрудников органов принудительного исполнения России полномочиями применять огнестрельное оружие в ряде случаев.
В Госдуму внесли проект о праве судебных приставов применять оружие
  • РИА Новости

Такая информация есть в электронной базе ГД.

Отмечается, что применять оружие можно будет при задержании лица, которое было поймано при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни человека, и которое предприняло попытку скрыться.

Оружие можно будет применять, если иными средствами задержать это лицо невозможно.

15 апреля этот законопроект был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

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