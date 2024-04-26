В Госдуму внесли проект о праве судебных приставов применять оружие

В Государственную думу России внесли законопроект, предполагающий наделение всех сотрудников органов принудительного исполнения России полномочиями применять огнестрельное оружие в ряде случаев.

Такая информация есть в электронной базе ГД.

Отмечается, что применять оружие можно будет при задержании лица, которое было поймано при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни человека, и которое предприняло попытку скрыться.

Оружие можно будет применять, если иными средствами задержать это лицо невозможно.

15 апреля этот законопроект был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.