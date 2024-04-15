ТАСС: кабмин поддержал проект о праве всех судебных приставов применять оружие
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», — сказал собеседник агентства.
Соответствующие поправки, согласно законопроекту, вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения России».
В настоящий момент применять физическую силу или огнестрельное оружие могут только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Инициатива предлагает наделить этим правом всех сотрудников органов принудительного исполнения в ряде установленных законом случаев.
При этом их обяжут проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к таким действиям.