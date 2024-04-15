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ТАСС: кабмин поддержал проект о праве всех судебных приставов применять оружие

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, предполагающий наделение всех сотрудников органов принудительного исполнения России полномочиями применять огнестрельное оружие в ряде случаев.
ТАСС: кабмин поддержал проект о праве всех судебных приставов применять оружие
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», — сказал собеседник агентства.

Соответствующие поправки, согласно законопроекту, вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения России».

В настоящий момент применять физическую силу или огнестрельное оружие могут только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Инициатива предлагает наделить этим правом всех сотрудников органов принудительного исполнения в ряде установленных законом случаев.

При этом их обяжут проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к таким действиям.

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