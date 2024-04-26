Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг 1182 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области вырос за шесть часов на 7 см и достиг отметки 1182 см.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства Тюменской области. Эти данные актуальны на 14:00 (12:00 мск). Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что две муниципальные дороги оказались подтоплены в Упоровском районе.