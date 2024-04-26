CNBC: «победа над Россией» остаётся недостижимым сценарием для Украины

Украина может и далее продолжать боевые действия против ВС России, но «победа», которой желает Киев, вероятно, останется недостижимой, сообщает американский телеканал CNBC.

Даже после одобренного пакета на сумму $61 млрд возникают «неудобные вопросы» о том, какой «победы» Украина могла бы реально «достичь над Россией», говорится в материале.

Советник консалтинговой компании Teneo по Центральной и Восточной Европе Андрюс Турса отмечает, что у Киева и его союзников нет общего видения того, что означает украинская «победа» и какие ресурсы потребуются для её достижения. Западу следует провести с Украиной «честный разговор» на эту тему и выяснить, на какие компромиссы готов Киев.

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее также выразила опасение, что перспектива поражения Украины в конфликте с Россией вполне реальна.