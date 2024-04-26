RT в Telegram
Подпишись

CNBC: «победа над Россией» остаётся недостижимым сценарием для Украины

Короткая ссылка
Украина может и далее продолжать боевые действия против ВС России, но «победа», которой желает Киев, вероятно, останется недостижимой, сообщает американский телеканал CNBC.
CNBC: «победа над Россией» остаётся недостижимым сценарием для Украины
  • РИА Новости

Даже после одобренного пакета на сумму $61 млрд возникают «неудобные вопросы» о том, какой «победы» Украина могла бы реально «достичь над Россией», говорится в материале.

Советник консалтинговой компании Teneo по Центральной и Восточной Европе Андрюс Турса отмечает, что у Киева и его союзников нет общего видения того, что означает украинская «победа» и какие ресурсы потребуются для её достижения. Западу следует провести с Украиной «честный разговор» на эту тему и выяснить, на какие компромиссы готов Киев.

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее также выразила опасение, что перспектива поражения Украины в конфликте с Россией вполне реальна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить