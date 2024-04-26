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МО Нидерландов: поражение Украины в конфликте с Россией вполне реально

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Перспектива поражения Украины в конфликте с Россией вполне реальна. Такую точку зрения высказала исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По её словам, которые приводит газета NRC, Россия смогла быстрее, чем прогнозировало большинство экспертов, оправиться от потерь и перейти к военной экономике, начать производить гораздо больше оружия.

«Это усугубило ситуацию, теперь существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию», — отметила она.

Ранее газета Politico сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена не уверены в успехе ВСУ даже с новой помощью.

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