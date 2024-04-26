МО Нидерландов: поражение Украины в конфликте с Россией вполне реально
По её словам, которые приводит газета NRC, Россия смогла быстрее, чем прогнозировало большинство экспертов, оправиться от потерь и перейти к военной экономике, начать производить гораздо больше оружия.
«Это усугубило ситуацию, теперь существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию», — отметила она.
Ранее газета Politico сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена не уверены в успехе ВСУ даже с новой помощью.