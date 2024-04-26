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Блинкен заявил, что США не поддерживают идею независимости Тайваня

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, что Вашингтон не поддерживает идею независимости Тайваня.
Блинкен заявил, что США не поддерживают идею независимости Тайваня
  • РИА Новости

«США продолжают проводить политику одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня», — сказал Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим в марте прошлого года госсекретарь заявил, что администрация США не будет принимать в расчёт заявления Китая о том, что поставки американского оружия Тайваню являются для КНР красной линией. По словам Блинкена, Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

Китай неоднократно требовал от США прекратить вооружать остров.

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