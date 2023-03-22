Блинкен заявил, что США не станут принимать в расчёт требование Китая не вооружать Тайвань

Администрация США не будет принимать в расчёт заявления Китая о том, что поставки американского оружия Тайваню являются для КНР красной линией, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.

Блинкену задали вопрос, давал ли Пекин понять Вашингтону, что есть красная линия, касающаяся предоставления военной помощи Тайваню.

«Нет, если бы они когда-либо попытались заявить что-то подобное, мы бы, безусловно, не стали принимать это в расчёт», — цитирует Блинкена ТАСС.

Как ранее заявили в китайском Минобороны, продажа США оружия Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Энтони Блинкен, в свою очередь, отмечал, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

16 февраля Министерство коммерции Китая внесло американские компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадёжных после того, как они начали поставки вооружений Тайваню.