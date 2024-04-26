МИД: Китай сделал ФРГ строгое представление из-за обвинения в шпионаже
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе брифинга.
Ранее посол Германии в Пекине Патрисия Флор заявила, что её вызвали в МИД Китая после ареста граждан ФРГ, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что это дело не основано на реальных фактах.
«Китай сделал Германии строгое представление в связи с её необоснованными обвинениями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находился в Китае с официальным трёхдневным визитом.