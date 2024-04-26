В «Ахмате» готовы принять участие в расследовании отравления игроков «Сочи»
- РИА Новости
«Мы готовы принять участие в расследовании, что было у «Сочи» — мы не знаем. Вы знаете? Никто не знает, кроме них. Мы уважаем их команду», — заявил Айдамиров «Матч ТВ».
Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Грозненский клуб поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону стыковых матчей. В активе команды 26 очков. Сочинцы продолжают занимать последнюю строчку (19 баллов).
Перед матчем тренер «Сочи» заявил, что 14 игроков и пять человек из персонала отравились в Грозном. Команда с опозданием прибыла на стадион.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация не могла принимать решение о переносе матча между «Сочи» и «Ахматом».