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В «Ахмате» готовы принять участие в расследовании отравления игроков «Сочи»

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Вице‑президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб готов принять участие в расследовании отравления игроков «Сочи» перед матчем 21‑го тура чемпионата России.
В «Ахмате» готовы принять участие в расследовании отравления игроков «Сочи»
  • РИА Новости

«Мы готовы принять участие в расследовании, что было у «Сочи» — мы не знаем. Вы знаете? Никто не знает, кроме них. Мы уважаем их команду», — заявил Айдамиров «Матч ТВ». 

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Грозненский клуб поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону стыковых матчей. В активе команды 26 очков. Сочинцы продолжают занимать последнюю строчку (19 баллов).

Перед матчем тренер «Сочи» заявил, что 14 игроков и пять человек из персонала отравились в Грозном. Команда с опозданием прибыла на стадион.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация не могла принимать решение о переносе матча между «Сочи» и «Ахматом».

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