СТРАНА: запорожские казаки-артисты проверили Зеленского на храбрость

Во время визита Владимира Зеленского в Запорожскую область местные артисты конного театра проверили на храбрость украинского президента. Как передаёт «СТРАНА», они предложили Зеленскому разрубить саблей огурец на его ладони и тот согласился.
19 августа президент Украины Владимир Зеленский, побывал в Запорожской области с рабочим визитом. Как пишет «СТРАНА», он также посетил остров Хортица, где стал действующим лицом опасного трюка: казаки проверили на храбрость президента Украины, разрубив острой саблей огурец на его руке.
Вначале местные казаки, артисты из конного театра, продемонстрировали президенту трюки на храбрость с использованием сабель и плетей.
А затем они предложили Зеленскому разрубить саблей огурец на его ладони и тот согласился.
Как отмечает издание, по словам очевидцев, личная охрана Зеленского была шокирована таким решением, однако президент её отогнал. После выполнения трюка все поаплодировали мастерству современных казаков и храбрости украинского президента.
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