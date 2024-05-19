Костя Цзю: Усику ещё далековато до величайшего боксёра среди тяжеловесов

Российский боксёр Костя Цзю прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Рад за Усика. Он действительно большой молодец! Хорошее достижение, но до величайшего боксёра среди тяжеловесов ему ещё далековато», — цитирует Цзю Sport24.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Роналду, Неймар, Джеррард и Снуп Догг посетили бой Усика и Фьюри.