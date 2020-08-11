СТРАНА: Лукашенко не стоит ждать поздравлений от Зеленского

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Комментатор «Матч ТВ» заступился за Тихонова, участвовавшего в конфликте Широкова с арбитром
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о роли экс-футболиста «Спартака» Андрея Тихонова в конфликте Романа Широкова с судьёй Никитой Данченко.
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За неделю в Нидерландах выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
Национальный институт здравоохранения заявил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Нидерландах увеличилось за прошлую неделю на 4036.
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Ефремов попал в реанимацию
Актёр Михаил Ефремов доставлен в Боткинскую больницу в Москве, он находится в реанимации. Об этом РИА Новости заявили в больнице.
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СМИ: «Локомотив» купит Камано за €5,5 млн
Полузащитник французского «Бордо» Франсуа Камано продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), где будет выступать за московский «Локомотив».
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Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП в центре Москвы, отложено на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.
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В ЦИК Белоруссии сообщили о регистрации жалобы Тихановской на выборы
В ЦИК Белоруссии заявили, что зарегистрировали жалобу кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по результатам выборов.
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В Тюменской области рассказали о ситуации с маткапиталом
В Тюменской области с 1 января 2020 года региональный материнский капитал на первого ребёнка получили 1,6 тыс. молодых семей на общую сумму 248,4 млн рублей.
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В Татарстане рассказали о возвращении медучреждений к плановой работе
В Татарстане после открытия нового корпуса Республиканской инфекционной больницы другие медицинские организации перейдут к плановому режиму работы.
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Губерниев опроверг своё заявление об отстранении Тихонова от эфиров на «Матч ТВ»
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опроверг свою же информацию о том, что экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов отстранён от ближайших эфиров на телеканале «Матч ТВ».
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На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про ирландский сленг
На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск «Ирландский сленг».
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Певицу Легкоступову госпитализировали с травмами в Москве
Певица Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Адвокат Ефремова рассказал о причине госпитализации актёра
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал, почему врачи решили госпитализировать его подзащитного.
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Павлюченкова проиграла Рус в первом круге турнира WTA в Праге
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла 70-й ракетке мира, представительнице Нидерландов Аранче Рус в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Праге.
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Адвокат сына Захарова планирует подать иск к Ефремову
Адвокат сына Сергея Захарова Сергей Аверцев намерен подать иск к актёру Михаилу Ефремову о компенсации морального вреда на 6,5 млн рублей.
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Источник: Кашшаи прибыл в Волгоград на матч «Ротор» — «Зенит»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прилетел в Волгоград на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Зенит».
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В Самарской области после смертельного ДТП взят под стражу сотрудник ГИБДД
Суд Волжского района Самарской области заключил под стражу сотрудника отдела ГИБДД Волжского района из-за ДТП, где погибли двое взрослых и пострадали трое детей.
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Адвокат Ефремова прокомментировал госпитализацию актёра
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, прокомментировал госпитализацию своего подзащитного.
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В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла сделать под давлением своё видеообращение с призывом к белорусам не выходить на площади. Об этом заявила на пресс-конференции её соратница Мария Колесникова.
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Деспотович назвал Россию лучшей страной для футбола
Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о Российской премьер-лиге, а также рассказал об изучении русского языка.
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Ефремова госпитализируют с заседания суда
Врачи приняли решение о госпитализации актёра Михаила Ефремова из здания суда.
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Губерниев подтвердил отстранение Широкова от эфиров «Матч ТВ», также отстранён Тихонов
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что бывший игрок сборной России Роман Широков, который является футбольным экспертом на «Матч ТВ», а также экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов отстранены от эфиров за инцидент с арбитром во время матча любительских команд.
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В Удмуртии три водонапорные башни украсят граффити на тему Дня Победы
В Удмуртии три водонапорные башни украсят граффити, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Ефремову вызвали в суд скорую помощь
Актёру Михаилу Ефремову, проходящему в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП, вызвали в суд скорую помощь.
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СМИ: «Наполи» предложит ЦСКА €20 млн за Влашича
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где в его услугах заинтересован «Наполи».
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В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Белоруссии
Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.
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В Ижевске на благоустройство сквера планируют потратить более 4 млн рублей
На благоустройство сквера имени В.С. Тарасова в Ижевске городская администрация планирует выделить 4,3 млн рублей.
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Трое российских дипломатов покинули Словакию
Трое российских дипломатов, объявленные в Словакии персонами нон-грата, покинули страну вместе со своими семьями.
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Министр финансов Адыгеи покинул свой пост
Министр финансов Республики Адыгея Довлетбий Долев 10 августа покинул пост по собственному желанию.
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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с чумой в Туве
В региональном главке Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с чумой в Туве.
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Источник: арбитрам Казарцеву и Еськову отправлены приглашения на проверку на полиграфе
Главному арбитру матча первого тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василию Казарцеву и его видеоассистенту Алексею Еськову были отправлены приглашения пройти проверку на полиграфе.
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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о влиянии вакцинации на коллективный иммунитет
Заместитель управления Роспотребнадзора Республики Татарстан Любовь Авдонина ответила на вопрос, как вакцинация влияет на коллективный иммунитет.
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Глава РФПИ заявил о готовности России ко второй волне коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хорошо подготовлена, чтобы справиться со второй волной коронавирусной инфекции COVID-19.
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Эксперт рассказала, какие продукты влияют на настроение человека
Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие его портят.
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Отец Кузяева заявил, что пока ситуация с будущим его сына остаётся неопределённой
Адьям Кузяев, отец и агент экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, в разговоре сообщил, что ситуация со следующим клубом сына пока остаётся неясной.
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В ЕК заявили о «сомнениях в достоверности» данных ЦИК Белоруссии
В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с результатами президентских выборов в Белоруссии.
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Мостовой считает, что российские арбитры должны извиниться перед болельщиками «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением о спорном эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что 20 стран направили РФ запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19.
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В МВД Белоруссии сообщили о задержании более двух тысяч человек
В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.
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Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.
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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Башкирии предотвращён теракт, сообщает УФСБ. Как отмечается, житель Нефтекамска хотел для «инспирирования протестной активности» поджечь местную администрацию.
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В ЕС готовят общую реакцию на события в Белоруссии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — члены Европейского союза готовят общую реакцию на события в Белоруссии.
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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
Во вторник, 11 августа, в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.
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Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции, чтобы не допустить кровопролития.
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Источник: «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду в «Ахмат»
Форвард московского «Спартака» Георгий Мелкадзе перейдёт в грозненский «Ахмат» в аренду на сезон.
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Лавров оценил ситуацию с российскими журналистами в Белоруссии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от Минска скорейшего урегулирования ситуации с задержанием в Белоруссии российских журналистов.
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В ВОЗ прокомментировали регистрацию в России вакцины от коронавируса
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Минспорте призвали регионы обратить внимание на спортивных чиновников с допинговым прошлым
Министерство спорта России рекомендовало руководителям регионов рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта и причастных к фактам нарушения антидопинговых правил.
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Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»
Первая российская зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V».
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Зеленский подписал закон о легализации на Украине игорного бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране.
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Эксперт прокомментировал ситуацию с изучением коронавируса
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики СMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что тяжесть протекания коронавирусной инфекции в организме человека зависит от его генетических особенностей.