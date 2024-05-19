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Костомаров и Домнина посетили полумарафон «ЗаБег.РФ» в Москве

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина присутствуют на полумарафоне «ЗаБег.РФ», который проходит в Москве.
Костомаров и Домнина посетили полумарафон «ЗаБег.РФ» в Москве
  • РИА Новости

«Наслаждайтесь сегодняшним днём и получайте заряд энергии сегодня... Реально, завтра может и не быть — в любой момент не знаешь, что с тобой может произойти», — заявил спортсмен.

Мероприятие проходит по всей стране. Всего в нём участвуют более 150 тыс. спортсменов и любителей.

Напомним, что 10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутацию рук и ног.

Ранее Костомаров заявил, что хотел бы испробовать искусственный интеллект на себе.

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