Костомаров и Домнина посетили полумарафон «ЗаБег.РФ» в Москве
- РИА Новости
«Наслаждайтесь сегодняшним днём и получайте заряд энергии сегодня... Реально, завтра может и не быть — в любой момент не знаешь, что с тобой может произойти», — заявил спортсмен.
Мероприятие проходит по всей стране. Всего в нём участвуют более 150 тыс. спортсменов и любителей.
Напомним, что 10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутацию рук и ног.
Ранее Костомаров заявил, что хотел бы испробовать искусственный интеллект на себе.