Костомаров заявил, что хотел бы испробовать искусственный интеллект на себе

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что испытал бы на себе искусственный интеллект.

«Я честно скажу, что не очень хорошо разбираюсь в искусственном интеллекте. Понимаю, что это очень высокие технологии, разработки. Если это каким-то образом пойдёт на помощь, сможет облегчить жизнь, то почему бы и нет, я готов стать его пациентом», — цитирует Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутацию рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после этих операций вышел на лёд.

Ранее Костомаров рассказал о своих возможностях на льду.