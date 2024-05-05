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Костомаров: мои возможности пока что не позволяют делать много нового и прогрессировать

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих возможностях на льду.
Костомаров: мои возможности пока что не позволяют делать много нового и прогрессировать
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Мои возможности пока что не позволяют делать много нового и прогрессировать. Но я тренируюсь, работаю над собой. Конечно, я не могу кататься как прежде. Привык выходить на лёд и чувствовать энергетику, это всё равно родное», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд.

Ранее Костомаров рассказал, что стал увереннее чувствовать себя на льду.

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