Костомаров рассказал, что стал увереннее чувствовать себя на льду
- РИА Новости
«Вообще на льду я редко тренируюсь, чаще тренируюсь в зале. По сравнению с первым разом я немного поувереннее чувствую себя на льду, поймал баланс. Но всё равно, конечно, к былому уровню никогда не вернётся», — цитирует Костомарова ТАСС.
10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.
17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров рассказал о тренировках с футбольным мячом.