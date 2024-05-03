Костомаров рассказал, что стал увереннее чувствовать себя на льду

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал об уверенности на льду по сравнению с первым разом.

«Вообще на льду я редко тренируюсь, чаще тренируюсь в зале. По сравнению с первым разом я немного поувереннее чувствую себя на льду, поймал баланс. Но всё равно, конечно, к былому уровню никогда не вернётся», — цитирует Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал о тренировках с футбольным мячом.