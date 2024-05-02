Костомаров рассказал о тренировках с футбольным мячом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о тренировках с мячом.

«Не часто смотрю футбол, но когда есть возможность, то да. Дома я, конечно, чаще смотрю, чем на стадионе. Почти каждый день тренируюсь, не в футбол, понятно, но чеканю, что-то получается», — приводит слова Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что Костомаров нанёс символический удар по мячу перед матчем Кубка России ЦСКА — «Зенит».