Костомаров нанёс символический удар по мячу перед матчем Кубка России ЦСКА — «Зенит»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина нанесли удар перед матчем Кубка России с участием ЦСКА и «Зенита».

Вместе с Костомаровым на поле появилась и его супруга, чемпионка мира в танцах на льду.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России.