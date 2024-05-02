Костомаров нанёс символический удар по мячу перед матчем Кубка России ЦСКА — «Зенит»
- РИА Новости
Вместе с Костомаровым на поле появилась и его супруга, чемпионка мира в танцах на льду.
10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.
17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России.