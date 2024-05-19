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Синоптик Цыганков предупредил о грозе и ветре до 15 м/с в Москве 21 мая

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.
Синоптик Цыганков предупредил о грозе и ветре до 15 м/с в Москве 21 мая
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Синоптик отметил, что в столичный регион «наконец пришла весна».

«У нас уже третий день подряд температура около нормы. Ночные — +6...+8 °С, а дневные — до +20 °С. Сегодня малооблачно, без осадков, в понедельник — переменная облачность, без осадков, а во вторник подойдёт фронт — облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы и ветер до 15 м/с. В среду хороший день, небольшой дождь в четверг, а дальше опять хороший день», — рассказал Цыганков.

Собеседник RT добавил, что до субботы в Москве «в целом хорошая погода».

«Температуры в ночь на понедельник — +6...+8 °С, в последующие ночи вплоть до субботы потеплеет до +7...+12 °С. Дневная температура сегодня — +19...+21 °С, понедельник и вторник — +21...+23 °С, в среду — +18...+23 °С, в четверг — +17...+22 °С, а в пятницу — предварительно +19...+24 °С. В субботу днём также предварительно — около +23...+28 °С», — заключил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождь в Москве 21 мая.

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